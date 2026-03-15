Récord de mascotas en EEUU: el 71% de los hogares ya tiene un perro o gato

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El Congreso de la Unión analizó cifras que confirman una tendencia imparable: el gasto de los estadounidenses en sus compañeros de cuatro patas cerró 2025 con un récord histórico de 157.000 millones de dólares.

A pesar de la incertidumbre económica global, los dueños de mascotas parecen dispuestos a recortar en otros lujos antes que en la salud y el bienestar de sus perros y gatos.

El boom de las mascotas en cifras

El crecimiento del sector durante el último año ha sido exponencial, impulsado por un cambio en la cultura de convivencia en los hogares:

Aumento de tenencia: En 2025, la cantidad de hogares con mascotas subió un 71% .

Población animal: Actualmente hay 65.1 millones de perros y 46.5 millones de gatos integrados en las familias estadounidenses.

En qué se gasta: El presupuesto no solo cubre alimento, sino que se ha diversificado hacia atención veterinaria avanzada, adiestramiento especializado y servicios de alojamiento de alta gama.

El Capitolio escucha a los empresarios del sector

A pesar de la bonanza en ventas, los dueños de pequeñas empresas y servicios veterinarios acudieron esta semana al Capitolio para alertar sobre las amenazas que enfrentan sus márgenes de ganancia:

Aranceles y Cadena de Suministro: Los costos de importación de accesorios y materias primas para alimentos están asfixiando a los minoristas locales. Presión Fiscal: Los empresarios piden mejores tipos impositivos, especialmente para las clínicas veterinarias, para evitar que los precios de salud animal se vuelvan prohibitivos. Exceso de Regulación: "No podemos seguir adelante si cada día nos imponen nuevos impuestos y restricciones; estamos luchando simplemente para pagar el alquiler", declaró Melissa Bacelar, propietaria de Wagmor Pets LA.

El desafío: bienestar vs. inflación

La industria busca una reforma que reduzca la burocracia y los costos operativos. El objetivo es que el aumento en los costos de la cadena de suministro no se traduzca en una caída en la calidad de vida de los animales o en el abandono por falta de recursos económicos de los dueños.

"El sector de las mascotas es un pilar de la economía de las pequeñas empresas, pero necesita un marco normativo que fomente el crecimiento en lugar de penalizarlo con nuevos aranceles", señalaron representantes del sector ante los legisladores.

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