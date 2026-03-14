Aumentan las protestas en Cuba tras semanas de apagones: Morón estalla en las calles

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El municipio de Morón, en Ciego de Ávila, Cuba cumplió su octava noche consecutiva de protestas callejeras contra el gobierno cubano.

Lo que comenzó como un reclamo por los constantes apagones derivó en una manifestación masiva donde cientos de vecinos exigen comida y cambios políticos, informó EFE.

De acuerdo con reportes de otros medios internacionales, las marchas, acompañadas por el sonido de cacerolas y linternas de móviles, recorrieron varios kilómetros de la ciudad en medio de la oscuridad total. La tensión aumentó cuando los manifestantes se acercaron a sedes oficiales.

¿Qué ocurre en Cuba?

El detonante principal de este estallido es la crisis energética. Los cortes de luz duran casi todo el día, paralizando hospitales y el transporte, además de provocar que los escasos alimentos se echen a perder. Esta situación, sumada a la inflación y la falta de productos básicos, llevó a la población a comparar la actualidad con la crisis de los años noventa.

Según reportes de prensa independiente, los enfrentamientos de las últimas horas con oficiales cubanos habrían dejado al menos un joven herido de bala.

Incidentes y represión en las calles

Durante la octava noche de protestas, algunos grupos quemaron propaganda del Partido Comunista en señal de rechazo al sistema. La respuesta policial incluyó disparos para intentar dispersar a la multitud.

Los videos grabados por los ciudadanos y difundidos desde las redes sociales, muestran una realidad de descontento que se extiende por toda la provincia.

Contactos con EEUU

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que mantiene conversaciones con la administración de Donald Trump. El objetivo de estos contactos sería buscar un alivio a la asfixia económica y energética que sufre la isla.

Para muchos analistas, lo ocurrido en Morón es el síntoma de la falta de combustible y el deterioro de las centrales eléctricas, que dejan al Gobierno sin soluciones rápidas.

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