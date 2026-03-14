Precios del petróleo Brent y Texas este 13 de marzo: así cierra la jornada

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El mercado energético internacional cerró una de sus semanas más inestables con un repunte significativo en los indicadores Brent y Texas WTI. Este incremento ocurre en un contexto de alta volatilidad provocado por el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sumado a la escalada de tensiones regionales en Oriente Medio que han impactado el suministro global.

El crudo del mar del Norte, referente en el mercado europeo, finalizó la sesión del viernes con un alza del 2,67 %. El precio de liquidación en el Intercontinental Exchange (ICE) se situó en 103,14 dólares por barril para los contratos de entrega en mayo. Este valor representa el punto más alto registrado desde el año 2022.

Durante la semana, el Brent experimentó oscilaciones superiores al 30 %. El lunes, tras el inicio de las hostilidades, el precio rozó los 120 dólares, para luego descender hasta los 81,50 dólares el martes. Este movimiento se produjo después de que el presidente Donald Trump afirmara que la guerra en Irán estaba “prácticamente finalizada”.

Evolución del crudo de Texas (WTI)

Por su parte, el petróleo de Texas (WTI) registró un aumento del 3,1 % este viernes, ubicándose en 98,71 dólares por barril para los contratos de abril.

Al cierre de la jornada, el indicador sumó 3,08 dólares respecto a la sesión previa. En el balance semanal, el WTI acumuló un avance del 8,6 %, consolidándose también en niveles máximos no vistos en cuatro años.

Cierre del Estrecho de Ormuz e impacto logístico

La tendencia alcista se intensificó tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, quien dio instrucciones de mantener clausurado el estrecho de Ormuz. En su primer mensaje oficial a la nación, Jamenei declaró que el estrecho “debe permanecer cerrado” para “presionar al enemigo”.

Esta vía marítima es un punto neurálgico para la economía global, ya que por sus aguas circula aproximadamente el 20 % del petróleo mundial y una parte considerable de minerales estratégicos.

Aunque el tráfico ya se encontraba disminuido por los enfrentamientos, la orden formal de cierre ha incrementado el temor en los mercados internacionales.

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