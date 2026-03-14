A la misma hora y siete años después: el gesto simbólico de EEUU que reabre la diplomacia con Venezuela

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Este sábado, 14 de marzo, la bandera de Estados Unidos volvió a ondear en Caracas, marcando un giro en la política exterior de Venezuela.

El símbolo fue izado nuevamente en la sede diplomática estadounidense, justo en el lugar donde permaneció ausente tras ser retirado por el personal diplomático en 2019.

El regreso del símbolo a Caracas

La jefa de misión de EEUU en Caracas, Laura Dogu, fue la encargada de dar la noticia a través de las redes sociales. Según explicó, la bandera se izó a la misma hora en la que fue bajada hace siete años, cuando el equipo diplomático abandonó el país. Dicho gesto busca cerrar un ciclo de distanciamiento.

Una nueva etapa diplomática

Para las autoridades estadounidenses, este evento no es solo un protocolo, sino el inicio de una "nueva era". La misión diplomática aseguró que este paso confirma el compromiso de Washington de retomar el contacto directo y acompañar la situación actual de Venezuela bajo un enfoque renovado en sus relaciones bilaterales.

“Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela”, anunció Dogu.

La embajada en Caracas cerró sus puertas en marzo de 2019. Desde ese momento, los trámites y la atención al público quedaron suspendidos por completo.

Hacia la reapertura total

Tras varios anuncios realizados en las últimas semanas y la llegada de autoridades estadounidenses como el Secretario de Energía, Chris Wright, ambos países acordaron restablecer sus vínculos formales.

La presencia de la bandera en la sede de Caracas se interpreta como el preámbulo para que la embajada vuelva a funcionar con normalidad de forma progresiva. Con este avance, se espera que pronto se retomen las actividades consulares.

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