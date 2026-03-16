Precios del petróleo Brent y Texas este 16 de marzo: cifras que sorprende al mercado

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El mercado petrolero internacional inició la jornada del 16 de marzo con un comportamiento positivo en las principales referencias del crudo.

Los precios del Brent y del WTI registraron incrementos respecto al cierre anterior, lo que refleja un nuevo impulso en el mercado energético global.

Precio del petróleo Brent hoy

En el caso del petróleo Brent, referencia para Europa, el barril alcanzó un valor de 103,14 dólares. Esta cifra representa un aumento de 2,67 dólares, equivalente a 2,59 %, frente a la última cotización registrada en la bolsa europea ICE para contratos con entrega en mayo de 2026.

El desempeño del Brent también destaca por su evolución durante la semana anterior. El crudo europeo acumuló una ganancia semanal de 11,27 %, lo que marca cuatro semanas consecutivas de crecimiento en su cotización dentro del mercado internacional.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI)

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo en Estados Unidos, también reportó un incremento en su precio. El barril se ubicó en 100,31 dólares, con una subida de 1,60 dólares, equivalente a 1,62 %, en comparación con el cierre previo en la bolsa de Nueva York para contratos con entrega en abril de 2026.

Al analizar el comportamiento semanal, el WTI igualmente cerró con resultados positivos. Durante la semana pasada registró una ganancia de 8,59 %, lo que representa su cuarta semana consecutiva al alza dentro del mercado petrolero.

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