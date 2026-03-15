Tragedia en Perú: muere el candidato presidencial Napoleón Becerra García

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El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) de Perú, Napoleón Becerra García, perdió la vida la mañana de este domingo en un accidente de tránsito.

De acuerdo con el Comercio Perú, los hechos ocurrieron en la carretera de Rumichaca, a unas dos horas de la ciudad de Ayacucho, cuando el político se desplazaba en un vehículo particular junto a miembros de su equipo de campaña.

La noticia fue confirmada por Emily Silva, representante del partido, quien informó que otros integrantes de la comitiva resultaron heridos en el choque.

Trayectoria y liderazgo político

Napoleón Becerra García, nacido en Cajamarca en 1964, lideraba por primera vez una postulación nacional con el partido que él mismo fundó en 2023.

Era licenciado en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y contaba con una extensa carrera de más de 40 años como trabajador administrativo en la Municipalidad de Lima Metropolitana, institución en la que laboró desde 1984 hasta el año pasado.

Reacciones y condolencias

Emily Silva hizo un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades de salud para agilizar la evacuación de los afectados, señalando que al menos cuatro personas necesitan atención médica inmediata tras el fuerte impacto.

Por su parte, diversas figuras políticas manifestaron su pesar ante la noticia. El candidato César Acuña expresó sus condolencias a la familia y militantes, pidiendo unidad y respeto en este momento.

Alfonso López Chau, también recordó los años de militancia compartida con Becerra desde la época de Alfonso Barrantes, destacando su vocación de servicio. Asimismo, Ronald Atencio lamentó el suceso y criticó el mal estado de las carreteras en el país, relacionándolo directamente con la tragedia.

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