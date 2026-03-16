Ola de calor en California: las cinco ciudades que sufrirán temperaturas extremas este 16 de marzo

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Este lunes 16 de marzo de 2026, California se enfrenta a una de las situaciones climáticas más extremas que ha vivido en un mes de marzo en tiempos recientes.

Una poderosa "cúpula de calor" se ha instalado en la región, haciendo que los termómetros marquen temperaturas más propias del verano que del final del invierno.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha emitido alertas y avisos de calor extremo que abarcan desde el Área de la Bahía hasta la frontera con México, afectando a millones de residentes que hoy están experimentando temperaturas entre 20 y 35 grados por encima de lo habitual para esta época del año.

Pronóstico extremo: el pico del calor comienza hoy en California

Según el último informe de la oficina del NWS Los Ángeles/Oxnard, este lunes marca el inicio de una fase crítica que se extenderá hasta el viernes 20 de marzo.

Los expertos anticipan que ciudades como Los Ángeles y Long Beach superarán los 35°C (95°F), mientras que las áreas del interior y los valles enfrentarán un panorama aún más severo.

Coachella Valley y Palm Springs: Los termómetros podrían alcanzar cifras históricas de hasta 43°C (109°F) a 45°C (113°F).

Valles de San Bernardino y Riverside: Se esperan máximas de hasta 40°C (105°F).

Zona de la Bahía (San Francisco y alrededores): El calor no da tregua en el norte, con pronósticos de hasta 32°C (90°F) en algunas áreas del interior.

Las fuentes oficiales advierten sobre riesgos a la salud

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el NWS han clasificado este evento como un riesgo de calor de "Nivel 2 y 3", lo que significa que hay un peligro real para las personas sensibles, los trabajadores al aire libre y aquellos que no cuentan con sistemas de refrigeración adecuados.

Por su parte, la agencia Cal/OSHA instó a los empleadores a implementar protocolos de seguridad de inmediato.

"El cuerpo humano no está aclimatado a estas temperaturas tan temprano en el año", advirtieron portavoces de la agencia, subrayando que el riesgo de golpes de calor es inusualmente alto para mediados de marzo.

Medidas de emergencia ante la ola en Caliofrnia

Las autoridades locales han habilitado centros de enfriamiento en condados clave. Se recomienda a la población:

Limitar actividades físicas entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Mantener una hidratación constante, incluso sin sentir sed.

Vigilar a grupos vulnerables, especialmente niños, adultos mayores y mascotas.

Este fenómeno, descrito por meteorólogos consultados por el diario The Washington Post y analistas como Colin McCarthy, no sólo amenaza la salud pública, sino que también acelera el deshielo prematuro en las montañas y eleva el riesgo de incendios forestales debido a la baja humedad relativa, que en puntos como la frontera sur apenas alcanza el 14%.