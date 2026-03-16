El peligro de la nueva ley aduanera cubana para los residentes de Florida

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El panorama para los viajeros que planean visitar la isla desde Miami u otros destinos internacionales está a punto de cambiar drásticamente.

La atención se centra en la próxima implementación del Decreto Ley 108 (Ley de Aduanas), una normativa que endurece los controles y revive términos ambiguos que podrían generar complicaciones legales en los aeropuertos cubanos.

La norma, publicada originalmente en enero, comenzará a aplicarse con todo su rigor en las próximas semanas, coincidiendo con un momento de máxima tensión diplomática.

El veto a la "propaganda": la zona gris de la ley

El punto que más preocupa a la comunidad de exiliados en Florida es la prohibición de artículos considerados "propaganda contraria al interés del Estado".

La ley no ofrece una lista taxativa, dejando una enorme discrecionalidad a los oficiales de aduana:

Definición ambigua: Se prohíbe cualquier documento u objeto cuyo contenido "atente contra la seguridad del Estado, la defensa y el orden interior".

Literatura y "moral": También queda prohibida la entrada de materiales considerados "obscenos" o que atenten contra los "intereses de la nación".

Consecuencias: El incumplimiento de estas normas se clasifica como infracción grave o muy grave, resultando en el decomiso inmediato y multas que pueden alcanzar el triple del valor de la mercancía.

Prohibición de encomiendas y "mulas"

La nueva ley también busca asfixiar el flujo de paquetes que no pertenecen directamente al viajero.

Terceras personas: Queda estrictamente prohibida la importación de bultos destinados a otros residentes en la isla que no formen parte del equipaje personal.

Propiedad Intelectual: Se perseguirá la mercancía que infrinja derechos de marca o propiedad intelectual.

Seguridad: Se mantienen los vetos estándar sobre drogas, explosivos y armas, pero con protocolos de inspección más rigurosos.

Fecha clave y contexto geopolítico

La Ley de Aduanas entrará en vigor el próximo 21 de abril de 2026. Sin embargo, la efectividad de estas normas podría verse afectada por la presión externa:

"El gobierno cubano está en un gran problema... no tienen dinero", declaró recientemente el presidente Donald Trump en entrevista con Fox News.

Trump no ha descartado una "toma de control amistosa" ante la crisis económica de la isla, lo que añade una capa de incertidumbre sobre si estas leyes aduaneras se mantendrán vigentes a largo plazo o si serán desafiadas por nuevas políticas desde Washington.

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