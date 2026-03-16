Ministro de Transporte se pronuncia sobre el paro: ¿Qué dijo sobre el aumento del pasaje?

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Este 16 de marzo, el ministro de Transporte, Anibal Coronado, se pronunció sobre el paro convocado por transportistas de la Gran Caracas, medida que fue rechazada por el funcionario, quien la calificó como un acto de "sabotaje".

"Por ahí intentaron sabotear, boicotear, apenas unas pocas líneas de transporte aquí en la ciudad de Caracas. Cumpliendo instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez, salimos a la batalla. Se destinaron todas las unidades de transporte de Metrobuses, Sitssa, compañeros de los jeeps, de la policía de Caracas y tránsito para minimizar lo que ellos quisieron ocasionar el día de hoy", expresó el ministro desde su despacho.

Coronado calificó el paro como un "fracaso". "Logramos movilizar a todos los usuarios para que se fueran a sus distintos lugares de trabajo.

Por último, convocó al diálogo a los transportistas para llegar a acuerdos. "Este gobierno siempre saldrá a la calle para hablar, y sobre todo para proteger y defender el usuario de Caracas".

Sobre el aumento del pasaje urbano, Coronado no dijo nada.

Aumento no saldrá en Gaceta Oficial

En horas del mediodía de este lunes, el secretario ejecutivo del Bloque Suroeste de Caracas, Nelson Vivas, detalló que el ministro de Transporte no los recibió en su despacho, encuentro que era solicitado por el gremio de transportistas, para solicitar entre otras cosas, la publicación en Gaceta del nuevo aumento.

"La información que nos dieron es que el ministro aprueba Bs 100. Estudiantes y tercera edad Bs 50; fines de semana Bs 120, y que nosotros mismos hagamos un papelito y lo peguemos en nuestras unidades, no podemos aceptar eso", expresó Vivas a las afueras del Ministerio de Transporte.

Los transportistas consideran importante la publicación en Gaceta Oficial del nuevo aumento, toda vez que los usuarios se negarán a acatar el incremento hasta que este no se oficialice por parte de las autoridades.

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