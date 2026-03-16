¿Saldrá en Gaceta Oficial el nuevo aumento del pasaje?: esto le informaron a los transportistas

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Venezuela amaneció este 16 de marzo con un nuevo aumento de pasaje del transporte público en todos sus niveles. La medida ha sido rechazada por los usuarios que diariamente se movilizan en las unidades, entre las quejas, destacan que aún el incremento no ha sido oficializado en Gaceta Oficial.

Por su parte, los transportistas piden que el ajuste sea a Bs 120, mientras que algunas líneas acataron el paro de transporte convocado para hoy.

Aumento no saldrá en Gaceta Oficial

En horas del mediodía de este lunes, el secretario ejecutivo del Bloque Suroeste de Caracas, Nelson Vivas, detalló que el ministro de Transporte no los recibió en su despacho, encuentro que era solicitado por el gremio de transportistas, para solicitar entre otras cosas, la publicación en Gaceta del nuevo aumento.

"La información que nos dieron es que el ministro aprueba Bs 100. Estudiantes y tercera edad Bs 50; fines de semana Bs 120, y que nosotros mismos hagamos un papelito y lo peguemos en nuestras unidades, no podemos aceptar eso", expresó Vivas a las afueras del Ministerio de Transporte.

Los transportistas consideran importante la publicación en Gaceta Oficial del nuevo aumento, toda vez que los usuarios se negarán a acatar el incremento hasta que este no se oficialice por parte de las autoridades.

Nuevos montos del pasaje en el Metro de Caracas y Ferrocarril

A partir de hoy, 16 de marzo, se implementa un nuevo ajuste en las tarifas de los sistemas de Metro de Caracas, Metrobus, Metrocable y ferrocarril.

¿Cuáles son las nuevas tarifas?

Tarifa general: Bs. 80,00

Tarifa estudiantil: Bs. 40,00

Es importante destacar que los adultos mayores y las personas con discapacidad están exonerados de pagar, siempre que presenten su tarjeta SUVE.

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