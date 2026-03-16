Inicia plan de asfaltado y rehabilitación de vías en La Guaira: buscan replicarlo en todo el país

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El Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas comenzó este fin de semana un plan para la recuperación de la infraestructura vial del estado La Guaira, el cual se espera que se replice en el resto del país.

Su ministro, Juan José Ramírez, desde el elevado de Pariata, lugar donde dio inicio a las obras, informó que los trabajos consisten en un mantenimiento profundo de los elementos metálicos que componen la vía, utilizando materiales provenientes de recursos naturales nacionales para optimizar la seguridad del tránsito.

La ejecución de este plan responde al desgaste detectado en las superficies de rodamiento metálicas debido al flujo constante de vehículos pesados y particulares. El ministro Ramírez explicó el pasado viernes que la intervención es necesaria para corregir las condiciones físicas de los componentes de acero.

Innovación con asfalto del Lago de Guanoco

Una de las características centrales de este proyecto es la incorporación de asfalto natural extraído del Lago de Guanoco, el depósito de asfalto más extenso del planeta, ubicado en el estado Sucre.

"Tenemos que destacar que hay una gran innovación aquí en este momento para La Guaira, que estamos utilizando el asfalto del lago más grande del mundo, que está ubicado aquí en Venezuela, del lago de Guanoco", subrayó el ministro, quien agregó que este esquema de trabajo está listo para ser desplegado a lo largo y ancho del país.

Aval del Laboratorio Nacional de Vialidad

La aplicación del material y el diseño del cronograma de trabajo cuentan con el respaldo técnico del Laboratorio Nacional de Vialidad. Esta institución se ha encargado de los estudios previos y de la logística para el traslado de los insumos necesarios a la zona de las obras.

"Vamos a traer material asfáltico que ya lo tenemos aquí a disposición a través del Laboratorio Nacional de Vialidad, que ha venido diseñando todo este plan para atender esta estructura vial", afirmó Ramírez.

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