Usuarios reportan aumento de tarifa en el pasaje urbano: aquí los nuevos montos

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Recientemente, los habitantes de Caracas y de varias zonas del estado Miranda reportaron un incremento en la tarifa del transporte público.

De acuerdo con la información de medios locales, el costo del pasaje subió de 60 a 100 bolívares en las rutas urbanas, mientras que en recorridos suburbanos los montos son aún mayores.

La medida generó indignación entre los usuarios, quienes denuncian que este ajuste no ha sido publicado todavía en la Gaceta Oficial. Sin embargo, algunos transportistas argumentan que el aumento fue autorizado de palabra por las autoridades del Ministerio de Transporte para ayudar a cubrir los altos costos de repuestos y mantenimiento de las unidades.

Nuevas tarifas en rutas específicas

En zonas como los Altos Mirandinos y diversas líneas de Caracas, el precio base quedó fijado en 100 bolívares. No obstante, para los días domingos y feriados, los conductores anunciaron que la tarifa subirá a 120 bolívares.

Por otro lado, la ruta que conecta Caracas con La Guaira tendrá un costo de $1, el cual se irá ajustando cada mes dependiendo de cómo se mueva el valor de la moneda.

¿Qué más se conoce?

A pesar del cobro de estas nuevas tarifas, los usuarios de ciudades como Los Teques denuncian que la mayoría de los autobuses están muy deteriorados. Aseguran que en las "horas pico" no hay suficientes unidades para la cantidad de personas y que, después de las 7:00 p.m., el servicio desaparece en los sectores más alejados.

Esta situación se repite en sectores populares como Petare, donde también se reportaron cobros con sobreprecio que afectan directamente el bolsillo de quienes menos tienen.

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