Reporte Inameh: chubascos y descargas eléctricas sobre estos estados en las próximas horas

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su reporte para este domingo 15 de marzo que prevalecerán las condiciones de tiempo estable en buena parte del territorio nacional durante la mañana.

Sin embargo, advierte sobre el desarrollo de núcleos nubosos que generarán precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional tras el mediodía, afectando principalmente al sur del país y zonas andinas.

Inameh: Chubascos y descargas eléctricas sobre estos estados en las próximas horas

De acuerdo con el Inameh, las primeras horas del día presentarán cielos con nubosidad fragmentada a parcial.

No obstante, se prevén mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas dispersas en las siguientes regiones: Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.



Mientras que para la tarde y noche, se espera un incremento en la inestabilidad atmosférica.

El Inameh destaca que el calentamiento diurno y los efectos orográficos propiciarán lluvias más intensas acompañadas de rayos y truenos en el sur de la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas, zonas de los Andes y el piedemonte barinés (donde no se descartan chubascos aislados).



Al respecto, el Inameh explica que estas condiciones se deben a la estabilidad en gran parte del centro y norte del país, por la persistencia de una dorsal anticiclónica en los niveles medios de la troposfera.

Al mismo tiempo, los vientos alisios del noreste continúan transportando humedad hacia la fachada atlántica, lo que, sumado al componente sur del viento en niveles altos, mantiene el patrón de precipitaciones en el sur y occidente venezolano.

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