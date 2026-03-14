Pronóstico del Inameh: precipitaciones y nubosidad en estos estados de Venezuela este 14 de marzo

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su pronóstico de este sábado 14 de marzo que, si bien predominará el cielo parcialmente despejado en gran parte de Venezuela, se esperan después del mediodía.

De acuerdo con el pronóstico, el desarrollo de núcleos nubosos provocará precipitaciones de intensidad variable acompañadas de actividad eléctrica ocasional, especialmente en los estados del sur, los Andes y el occidente del país.

Precipitaciones y nubosidad en estos estados de Venezuela este 14 de marzo

Durante las primeras horas de la mañana, el reporte del Inameh señala la presencia de mantos nubosos que generarán lluvias o lloviznas dispersas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Apure, Mérida, el sur del lago de Maracaibo, este de Miranda y el este del estado Falcón.

De igual modo, para la tarde y noche, el calentamiento diurno y el transporte de humedad por los vientos alisios del noreste favorecerán el desarrollo de nubosidad más densa.

Por lo que el Inameh advierte sobre lluvias más intensas y descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, la Guayana Esequiba, la región de Los Andes y el sur del estado Zulia.

Mientras que para las próximas seis horas, se estima cielo con nubosidad de fragmentada a parcial y zonas despejadas en gran parte del territorio nacional.

No obstante, se prevén mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas dispersas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Apure, este de Miranda, este de Falcón, Mérida y sur del lago de Maracaibo.

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