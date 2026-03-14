Seniat: Jornada de declaración de impuestos estará vigente hasta esta fecha

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El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, informó que hasta el el 31 de marzo a la media noche, estará vigente la jornada de declaración de impuestos.

De acuerdo a la subdirectora de Administración Tributaria del municipio Chacao, Verónica Suárez en entrevista para Unión Radio, los principales tributos que deben honrarse son el Impuesto Sobre La Renta (ISLR), relacionados con ingresos de personas naturales y jurídicas; mientras que en estados y municipios se cancelan impuestos en actividades económicas.

"Son aquellos que, en términos más fáciles, tú más rápido los ves. Porque tú pagas un impuesto y lo deberías ver reflejado en una gestión que se traduce en mejoras que más necesitan los vecinos. Atención en salud, seguridad, poder caminar libremente por espacios" comentó.

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