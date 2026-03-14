Arriban al país más de 140 repatriados desde EEUU este 13 de marzo: incluye mujeres, niños y adolescentes

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Un total de 144 venezolanos retornaron al país este viernes 13 de marzo en el vuelo 122 proveniente de EEUU entre ellos 14 niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a las informaciones, los migrantes retornados fueron recibidos por representantes de la Salud y del Fondo Administrativo de Salud del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mrijp), quienes brindaron atención médica y entrega de medicamentos de forma gratuita.

El Mijp detalló en su cuenta de Instagram que, del total de repatriados, 111 son hombres, 19 mujeres, 11 niños y tres adolescentes, a quienes se les aplicaron los protocolos establecidos para luego ser devueltos a sus hogares e reinsertarse en la sociedad.







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