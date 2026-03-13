Autoridades de Colombia y Venezuela instalan mesas de trabajo en Miraflores: ¿Cuáles son los temas en agenda?

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Este viernes 13 de marzo, se instalaron varias mesas de trabajo entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Basado en la agenda de trabajo, autoridades de ambas naciones, abordaron diversos temas dentro del marco de la Diplomacia de Paz.

Mesas de trabajo entre Venezuela y Colombia

Durante el encuentro, estuvieron presentes autoridades de áreas principales como Cancillería, Seguridad y Defensa, Comercio y Turismo, y de Hidrocarburos.

Ministros y viceministros de estas áreas de ambos países coordinaron acuerdos y estrategias con el fin de beneficiar y fortalecer la cooperación entre Colombia y Venezuela.

Acuerdos alcanzados

En este sentido, en cada una de las cuatro mesas de trabajo instaladas se alcanzaron los siguientes acuerdos:

Seguridad y Defensa : el ministro Vladimir Padrino López junto a Pedro Sánchez Suárez por Colombia, establecieron las estrategias para los más de 2.200 kilómetros de frontera entre ambos países.

: el ministro Vladimir Padrino López junto a Pedro Sánchez Suárez por Colombia, establecieron las estrategias para los más de 2.200 kilómetros de frontera entre ambos países. Relaciones Exteriores : Yván Gil, junto a su homólogo Rosa Yolanda Villavicencio, abordaron una hoja de ruta de trabajo, priorizando la hermandad y la convivencia entre Colombia y Venezuela.

: Yván Gil, junto a su homólogo Rosa Yolanda Villavicencio, abordaron una hoja de ruta de trabajo, priorizando la hermandad y la convivencia entre Colombia y Venezuela. Comercio y Turismo : Tras el incremento económico binacional en esta área, los ministros Daniela Cabello y Luis Vilelgas, junto a los representantes colombianos, destacaron diversos proyectos de intercambio comercial y flujo turístico para este 2026.

: Tras el incremento económico binacional en esta área, los ministros Daniela Cabello y Luis Vilelgas, junto a los representantes colombianos, destacaron diversos proyectos de intercambio comercial y flujo turístico para este 2026. Energía y Petróleo: Continúa la alianza entre Pdvsa y Ecopetrol, lo que permite el suministro de gas venezolano a Colombia.

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