Venezuela activa exportación de gas licuado: así oficializa el nuevo acuerdo con Colombia

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Venezuela dio inicio a un nuevo intercambio energético con Colombia tras oficializar la exportación de gas licuado desde la frontera del estado Táchira.

El anuncio se realizó durante un acto encabezado por autoridades de PDVSA Gas Comunal, quienes destacaron que este paso busca fortalecer la cooperación comercial entre ambos países.

El primer envío partió desde la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, en el municipio Bolívar, donde tres gandolas salieron con destino al territorio colombiano.

Cada unidad transportaba cerca de 38.000 litros de gas licuado, marcando el comienzo de esta nueva fase de intercambio energético, según informó La Nacion Web.

El presidente de PDVSA Gas Comunal, Julio Rojas, lideró la actividad y resaltó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos para ampliar los acuerdos energéticos en la región fronteriza.

El acuerdo de gas por energía estaba previsto como uno de los temas a tratar en un encuentro entre representantes de Venezuela y Colombia. Sin embargo, la reunión fue suspendida a última hora, aunque el envío del combustible se llevó a cabo como parte del plan de cooperación energética entre ambas naciones.

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