De Caracas a Dominicana: Rutaca reinicia vuelos y estos son sus costos

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Tras más de dos años sin operaciones regulares, Rutaca Airlines retoma los vuelos comerciales entre Venezuela y República Dominicana.

El reinicio de esta conexión aérea busca normalizar el flujo de pasajeros entre ambas naciones, luego de un periodo de suspensión que limitó la movilidad de turistas y familiares.

La reactivación permite recuperar la conexión entre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, facilitando el traslado hacia el principal polo turístico dominicano y otros destinos internacionales.

Frecuencias y tiempo de viaje

El servicio contará con dos frecuencias semanales y el trayecto tendrá una duración aproximada de 80 minutos. Esta ruta directa reduce significativamente los tiempos de traslado que anteriormente requerían escalas en otros países.

Costos de los boletos

Los precios de los pasajes de ida y vuelta presentan diferentes escalas según la disponibilidad y la temporada:

Tarifa inicial : alrededor de $415.

: alrededor de $415. Otras tarifas: entre $460 y más de $500, dependiendo de la clase y las fechas seleccionadas por el viajero.

Impacto en el sector turístico

La suspensión de estos vuelos afectó tanto al sector turismo como a los pasajeros que usaban República Dominicana como punto de conexión. Autoridades y operadores del sector esperan que este retorno impulse nuevamente el intercambio de viajeros, fortaleciendo la conectividad aérea entre ambos países.

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