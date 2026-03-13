Venezuela acusa a Guyana de usurpar aguas no delimitadas: comunicado oficial

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Venezuela emitió un comunicado oficial rechazando las acciones de Guyana en zonas marítimas aún no delimitadas, calificándolas como un intento de usurpación y de desconocer los derechos históricos del país.

El documento, difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, enfatiza que estas acciones constituyen un nuevo episodio en la disputa territorial entre ambos Estados, relacionada con áreas pendientes de acuerdo bilateral.

Contexto del conflicto

El comunicado subraya que las acciones guyanesas violan lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que buscaba establecer mecanismos de negociación para resolver disputas territoriales sin afectar los derechos soberanos de las partes.

Venezuela recalca que la delimitación marítima requiere consenso entre ambos países, y no puede ser definida unilateralmente por Guyana, conforme al derecho internacional y el derecho del mar.

La Cancillería venezolana califica las acciones de Guyana como un acto de usurpación de aguas y señala que no existe ningún instrumento en el que Venezuela haya cedido o consentido tal situación.

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