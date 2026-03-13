Declaración de criptomonedas: cuál es el plazo máximo que deben cumplir los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Los contribuyentes venezolanos se encuentran próximos a cumplir con el plazo establecido por el Seniat para declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Se destaca además que los ingresos derivados de operaciones con criptomonedas, como bitcoin (BTC) y otras monedas digitales, deben ser reportados dentro de la declaración, un paso obligatorio para quienes superen ciertos umbrales de ingresos.

La fecha límite para completar este trámite es el 31 de marzo de 2026, y no se contemplan extensiones en el calendario fiscal.

Quiénes están obligados a declarar el ingreso de sus criptomonedas

Según la normativa vigente, deben presentar su declaración todas las personas naturales que hayan residido en Venezuela más de 183 días durante 2025 y que hayan obtenido ingresos superiores a un promedio mensual de entre 30 y 40 USD Tether (USDT).

Esto incluye salarios, honorarios profesionales y, específicamente, ganancias provenientes de criptomonedas. El Seniat recalca que incluso pequeñas operaciones con activos digitales pueden generar la obligación de declarar si se superan estos límites.

Proceso de declaración electrónica

El procedimiento para declarar las rentas, incluidas las derivadas de criptomonedas, se realiza completamente en línea a través del portal oficial del Seniat, según informa el medio digital La Patilla.

Los contribuyentes deben ingresar con su usuario y clave, seleccionar la opción de declaración definitiva de ISLR y completar el cuestionario correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Esta plataforma permite integrar todos los ingresos, incluyendo los digitales, de manera consolidada y organizada.

Formulario DPN 25 y registro de ingresos

El principal documento generado en este proceso es el Formulario DPN 25, dirigido a personas naturales. Allí se registran los ingresos obtenidos por la enajenación de activos digitales como rentas territoriales, diferenciándolos de otros ingresos tradicionales como salarios o honorarios.

Es fundamental que los contribuyentes completen con precisión todos los campos para evitar errores que puedan derivar en sanciones o revisiones por parte del Seniat.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube