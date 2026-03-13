¿Lloverá hoy? El Inameh advierte sobre núcleos nubosos y chubascos en estas regiones

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes 13 de marzo se prevé una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en varias regiones del país.

De acuerdo con el análisis de las imágenes satelitales, se observa el desarrollo de mantos nubosos que generarán precipitaciones desde tempranas horas, intensificándose hacia la tarde con posibles descargas eléctricas, especialmente en los estados del occidente, los Andes y el sur del territorio nacional.

El Inameh advierte sobre núcleos nubosos y chubascos en estas regiones

Durante las primeras horas del día, el Inameh reporta nubosidad fragmentada en gran parte de Venezuela.

Sin embargo, se prevén lloviznas o lluvias dispersas en zonas del Zulia y Los Andes, Región Insular, nororiental, Miranda y Distrito Capital.

Hacia el final de la tarde, se estima un incremento significativo de la cobertura nubosa debido al calentamiento diurno.

Según el Inameh, esto dará origen a núcleos de gran desarrollo vertical, provocando chubascos fuertes en zonas de Amazonas, Bolívar y nuestra Guayana Esequiba.

También tormentas eléctricas en el lago de Maracaibo y el sur de Apure.

Además, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé lluvias dispersas en el centro del país y la región llanera.

El reporte del Inameh también destaca que las temperaturas máximas se mantendrán cercanas a los 38 °C en los llanos centrales y occidentales, lo que incrementa el riesgo de focos de incendios forestales.

En cuanto al oleaje, se estima fuerte marejada en el Delta del Orinoco y el litoral oriental con olas de hasta 1.5 metros de altura.

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