Aumenta un 40% la demanda de inmuebles en Venezuela: ¿Cuáles son las zonas más solicitadas por los inversionistas?

El asesor inmobiliario y CEO de Rex Sistema Inmobiliario, Luis Rey, reveló que el mercado ha incrementado un 50% en relación al año 2025.

Durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy en su programa radial, Rey también habló sobre cuáles son las zonas más solicitadas por inversionistas y empresarios en Caracas y estados clave del país.

Incremento del sector inmobiliario en Venezuela

De acuerdo con las declraciones de Luis Rey, basado en la data de Rex Sistema Inmobiliario, durante lo que va de año 2026, se registra un promedio de 14 operaciones diarias, lo que es la cifra "más elevada que tiene Rex desde su existencia".

Asimismo, señala que comparado con el año pasado, 2025, las operaciones diarias, que incluyen alquiler y compra de inmuebles, ha incrementado en un 40% aproximadamente.

Explica además que "en este momento hay más solicitudes" de inmuebles en relación al año 2025. "Parece mentira, pero aparecieron los compradores", aseguró.

¿Alquileres o ventas?

Al respecto, el CEO de Rex destacó que "en nuestra data el 70% son ventas y el 30% son alquileres". Esto se debe a las leyes que favorecían más a los arrendatarios que a los propietarios, sin emabrgo, destaca que actualmente hay más propietarios disuestos a alquilar sus propiedades.

Destaca que ante la presencia de compradores, también hay vendedores, aunque resalta que "hay muchos vendedores que ahorita decidieron subir el precio". Esto representa "mucha más escacez en la parte de propiedades ofertadas, especialmente a precio de mercado".

Precio del inmueble en 2026

De acuerdo con los reportes que posee el CEO de Rex, para el año 2025, el inmueble promedio tenía un costo de 61 mil dólares, incluyendo apartamentos, oficinas, entre otros.

Sin embargo, detalla que en los dos meses y 10 días de 2026, se ha registrado un aumento del precio promedio a 92 mil dólares. Lo que representa un incremento de los precios en un 50% en las propiedades inmobiliarias.

En este sentido, detalló que las zonas en Caracas con mayor precio inmobiliario, son La Castellana y Campo Alegre. Mientras en Bello Monte se registra un incremento de precios.

¿Cuáles son las zonas más solicitadas por inversionistas?

Según Rey, "a nivel de solicitudes", no de negocios concretados, hay un registro elevado, de igual manera la oferta de propiedades.

En Caracas, la zona más solicitada para oficinas por parte de inversionistas es Las Mercedes, sin embargo, destacó que en estados petroleros del país, también se han registrado solicitudes de galpones y propiedades para el desarrollo económico.

Sobre las zonas con mayor cierre de transacciones en Caracas, el CEO de Rex reveló que son La Candelaria, Los Palos Grandes, Lomas del Ávila, Colinas de Bello Monte, El Hatillo y en La Boyera. Esto aplica para viviendas.

En el caso de las oficinas, Rey aseguró que "definitivamente se llama la 'Milla de Oro'" (donde se encuentran los mejores edificios de oficina), esta, antes se ubicaba entre Parque Cristal en la avenida Francisco de Miranda y se extendía hasta El Rosal.

En la actualidad, según el asesor inmobiliario, la 'Milla de Oro' se extendió hasta Las Mercedes, donde "definitavemente está teniendo un movimiento extraordinario", aseguró.

