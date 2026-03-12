Delcy Rodríguez se reúne con juntas de condominios: temas abordados

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con miembros de Juntas de Condominio, junto a integrantes del Programa de Convivencia Democrática y Paz.

Durante el encuentro, Rodríguez exaltó a las Juntas de Condominio como "un modelo de organización donde los ciudadanos se ponen de acuerdo".

Juntas de Condiminio

De acuerdo con la reseña del ministerio de Comunicación e Información, la mandataria precisó que "estas organizaciones colectivas constituyen un pilar fundamental para la resolución de problemas comunes".

Asimismo, resalta Rodríguez que también son eficaces para "el fortalecimiento de la democracia participativa en todo el territorio nacional".

Adicionalmente, Rodríguez hizo encapié en la importancia de "fomentar una cultura de respeto mutuo", en este sentido aseveró que la "clave para la estabilidad política y social radica en la capacidad de los ciudadanos para convivir a pesar de sus diferencias".

Delcy Rodríguez instó a "gestionar" las contradicciones a través del "diálogo constructivo" y no a temerle.

"Saludo a la Junta de Condominio como un modelo de organización donde los ciudadanos se ponen de acuerdo", resaltó la mandataria.

Relaciones diplomáticas con EEUU

Por otra parte, en relación a las relaciones diplomáticas entre Venezuela con el gobierno de Estados Unidos (EEUU) y dentro del marco del entendimiento, la presidenta (E) Rodríguez destacó que es "un paso crucial para la normalización de la vida nacional".

"Este no es el reconocimiento a una persona, ni a un gobierno; es el reconocimiento a un país para que pueda recuperar su vida y respirar en materia de servicios, salud y educación", afirma Rodríguez.

finalmente, la mandataria reiteró la necesidad de mantener el entendimiento entre las partes para el logro de acuerdos que permitan la convivencia.

"Que sea el amor, la amistad y el entendimiento lo que guíe a los ciudadanos para sumar voluntades y trabajar juntos por el futuro", afirmó Rodríguez.

Reiteró además que "hoy nuestro compromiso es el reencuentro entre venezolanos y la sana convivencia".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube