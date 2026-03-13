Jorge Arreaza revela quiénes han solicitado amnistía desde el exterior: balance de liberaciones al 12 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para la Ley de Amnistía, ofreció un balance este 12 de marzo sobre las excarcelaciones que se vienen realizando en el país tras la promulgación de esta ley de Amnistía en febrero.

Arreaza, informó que procesa solicitudes recibidas desde el exterior de personas vinculadas a usurpación de funciones.

Hasta este jueves, la instancia legislativa recibió 12 mil 557 solicitudes de amnistía. 9.726 de las mismas calificaron como válidas, en 80% de los casos se otorgó libertad plena.

Sobre las peticiones recibidas desde el extranjero, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión, no precisó quiénes aspiran al beneficio.

“Sé que hay algunas personas que usurparon por ejemplo cargos de magistrados. Muy pocas, pero se han recibido, y otros que se consideraban hasta hace poco diputados a la Asamblea Nacional elegido en 2015, también”

Arreaza aseguró que la comisión se mantiene en contacto con organizaciones no gubernamentales, como Foro Penal.

“Le enviamos 82 personas que están excarceladas, pero siguen apareciendo en su data y 42 personas que están siendo juzgadas por delitos comunes, pero aparecen en su data bajo esa etiqueta de presos políticos», indicó Arreaza.

Se conoció que 116 personas podrán cumplir la fase de juicio en libertad, tras la recomendación efectuada a los órganos de administración de justicia, tomando en consideración situaciones de salud.

