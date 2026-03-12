Por motivos de fuerza mayor se pospone el encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro: comunicado

A escasas horas del encuentros entre la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez y su homólogo Colombiano Gustavo Petro, a traves de diversas medios se emitió un comunicado donde informan sobre la cancelación de la misma.

Los Gobiernos de Venezuela y Colombia informan a la opinión pública que estaba prevista la realización de un encuentro presidencial de los dos Jefes de Estado en el Puente Internacional Atanasio Girardot «Tienditas» (Colombia), el 13 de marzo de 2026, con el propósito de continuar fortaleciendo el espíritu de integración y hermandad entre las dos naciones y avanzar en las iniciativas de cooperación binacional.

Por motivos de fuerza mayor los dos Gobiernos han decidido posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, mantiene su invitación a la señora Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, a llevar a cabo el encuentro presidencial.

Los gobiernos de Colombia y Venezuela reiteran su voluntad de fortalecer la confianza, la cooperación y el relacionamiento bilateral, promoviendo las oportunidades para el desarrollo y la integración de los territorios fronterizos.