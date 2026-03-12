PDVSA firma acuerdo con Repsol: garantizará el abastecimiento de gas para el país

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con las autoridades de la empresa petroquímica Repsol.

En la reunión de este jueves, también estuvieron los representantes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Pdvsa firma acuerdo con Repsol

Tras la reunión, la presidenta Rodríguez lideró la firma de los acuerdos entre Pdvsa y Repsol.

Asimismo, Rodríguez aseguró que estos acuerdos permitirá ampliar la exportación y el abastecimiento de gas en el país.

"Con este acuerdo que hemos firmado para Cardón IV, que no solamente garantiza el abastecimiento de gas para nuestro país, para el desarrollo nacional, para el consumo domésticos, sino que también va a permitir ampliación para la exportación", dijo.

Delcy Rodríguez se reúne con Repsol

El encuentro que tuvo lugar en la sede de Pdvsa La Campiña, contó con la presencia de Francisco Gea Pascual de Riquelme, el director general de Exploración y Producción y también miembro del Comité Ejecutivo de Repsol.

Asimismo, estuvieron presentes la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao y el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, entre otras autoridades.

Puente comercial

De acuerdo con el ministerio de Comunicación e Información, el encuentro de hoy responde a la intención de la presidenta Rodríguez de "trascender" la posición de Venezuela como el país con la mayor reserva de crudo en el mundo para convertirla en "una potencia exportadora petrolera y gasífera junto a naciones hermanas".

En este sentido, destaca que la cooperación entre ambas empresas con amplia trayectoria en el mercado petrolero "actúa como un puente comercial estratégico entre Europa y Venezuela".

