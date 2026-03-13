Aumento salarial en Venezuela: ¿Qué pide la Federación Venezolana de Maestros?

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, durante una marcha en la ciudad capital ofreció declaraciones exigiendo la discusión de la contratación colectiva, asegurando que fue paralizada de manera inconsulta hace más de 4 años.

Márquez recordó que los educadores reciben un salario de menos de $ 2 y que se mantienen en desacuerdo con el pago de bonos, algo que a su juicio afectan su calidad de vida.

Piden la discusión urgente de la contratación colectiva.

"Exigimos a la inspectoría del Trabajo, al ministro del trabajo que nos dé respuesta a todos los documentos que hemos entregado sobre la discusión de la convención colectiva", expresó Márquez.

Gremios, sindicatos y estudiantes marcharon este jueves y lograron llegar hasta la sede de la Asamblea Ncional para solicitar el aumento del salario y las becas estudiantiles.

"No queremos más bonos, queremos salario, queremos discutir la convención colectiva, que está ya iniciada"





Márquez enfatizó que el sector educación suma cuatro años sin recibir un salario real, ya que el sistema de bonificaciones ha "comido" el sueldo de los trabajadores, eliminando su capacidad adquisitiva y estabilidad económica.



