Inameh: se acerca la declinación solar a Venezuela; ¿cuándo subirá más la temperatura?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que Venezuela se prepara para un incremento significativo de las temperaturas debido al fenómeno de la declinación solar.

De acuerdo con el reporte técnico, los rayos del sol comenzarán a incidir de manera perpendicular sobre el territorio nacional a partir del próximo sábado 21 de marzo, iniciando por el punto más austral del país en el estado Amazonas.

Este evento marcará el comienzo de las semanas más calurosas del año, con efectos que se extenderán hasta el mes de mayo.

¿Qué es la declinación solar y cómo afecta?

El fenómeno ocurre un día después del equinoccio de primavera. El sol "viaja" de sur a norte sobre el mapa venezolano, haciendo que sus rayos caigan de forma vertical sobre la tierra.

Según el Inameh, el punto de entrada será el naciente del río Ararí, en el estado Amazonas.

Esta incidencia perpendicular propicia un aumento notable del calor, posicionando a abril como uno de los meses con las temperaturas más extremas en el calendario meteorológico nacional.

El instituto detalló que el fenómeno atravesará el país en las siguientes etapas:

21 de marzo: Inicio en el sur del territorio (Amazonas).

20 al 21 de abril: Afectación máxima en la zona continental (centro y norte del país).

02 al 03 de mayo: Incidencia final en la zona marítima e insular de Venezuela.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube