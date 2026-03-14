Olimpiadas Bilingües llegan a Venezuela a través de una App

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta edición de las Olimpiadas Intercolegiales Bilingües ya está en Venezuela. Lo novedoso de esta nueva edición es que en tiempo real y desde culquier punto geográfico del país, los niños podran participar en el evento, ya que la teconología apuesta por hacer unas olimpiadas digitales, con una nueva aplicación que permitirá a los muchachos participar de manera activa.

On English Academy apuesta a esta forma innovadora de competir de manera sana y teconológica, donde se mezclan la educación y los dispositivos de comunicación, para ofrecer una opción de aprendizaje adaptada a las nuevas tendencias.

Esta aplicación de las Olimpiadas Intercolegiales Bilingües se puede conseguir en las dos plataformas de App digitales: Google Play y App Store. Las mismas permiten que los estudiantes de todo el país compitan desde la comodidad de sus propios dispositivos, convirtiendo la educación en una experiencia accesible y entretenida.

Con el fin de ofrecer una experiencia de aprendizaje envolvente, la aplicación ha sido creada con diseños interactivos y funcionales para que los participantes de las Olimpiadas puedan utilizar una herramienta fácil y práctica. "La plataforma, inspirada en la idea de los cinco anillos olímpicos, organiza 13 pruebas a través de cinco grandes retos, sumando un asombroso total de 149 evaluaciones cronometradas. Este alcance no solo permite a los estudiantes demostrar sus habilidades, sino que también proporciona a las instituciones un diagnóstico real y continuo del nivel de conocimiento de sus alumnos, contribuyendo significativamente a elevar la calidad educativa en el país", dice parte del comunicado de la organización.

La competencia

Desde el año 2023 On English Academy ha impulsado las Olimpiadas Intercolegiales Bilingües, las cuales han permitido un desarrollo sostenido, que cn el pasar del tiempo, demandan una mayor colaboración de las organizaciones involucradas.

La IV Edición de las Olimpiadas Intercolegiales Bilingües representa más que una simple competencia; es una plataforma transformadora que busca forjar futuros líderes y elevar la excelencia académica en el país. On English Academy invita a los medios de comunicación, instituciones educativas y empresas a unirse a esta iniciativa que promete marcar un antes y un después en la educación en Venezuela.



Con un enfoque centrado en la tecnología y la inclusión, esta competición redefine lo que significa aprender y competir en el siglo XXI. ¡Es el momento de invertir en el futuro de nuestra educación!

Características

Desde el punto de vista tecnológico, la App cuenta con uans características importantes, que la convierten en una aplicación única.

Interfaz Amigable: Fresca y emocionante, diseñada para motivar a los estudiantes.

Evaluaciones Cronometradas: Proporciona un registro preciso del rendimiento de cada participante.

Conexión Nacional: Facilita la interacción entre estudiantes de distintas regiones, promoviendo un entorno competitivo y colaborativo.

Cronograma y Metodología: Un Camino Hacia la Excelencia

El evento está diseñado con un cronograma meticulosamente estructurado, lo que garantiza que cada etapa del proceso promueva el aprendizaje y la competencia sana.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube