Habrá subasta de divisas para personas naturales este fin de semana: sepa en qué banco y cómo participar

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Durante este fin de semana arranca la compra de divisas para personas naturales en el Banco de Venezuela.

Para los días sábado 14 y domingo 15 de marzo las personas naturales podrán adquirir divisas de forma 100% virtual a través de las subastas electrónicas.

Compra de divisas para personas naturales

Con este mecanismo, las personas naturales que compren divisas, el monto será abonado directamente en sus cuentas verdes dentro del BDV.

Una vez finalizada la compra, los usuarios podrán disponer de sus fondos para dinamizar sus compras digitales con su cuenta electrónica de moneda extranjera.

¿Cómo comprar en las subastas electrónicas del BDV?

Iniciar sesión en BDV en línea.

Navegar hasta la sección de Divisas.

Seleccionar la opción: Subasta electrónica.

Realizar su compra

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