La Central Bolivariana de Trabajadores propone congelar los precios de estos productos

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Este viernes, se dio a conocer parte de las propuestas de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) con respecto al aumento salarial.

La periodista Ginette González, a través de sus canales, brindó detalles al respecto, incluyendo la congelación de precios de varios productos de la cesta básica.

Precios congelados

De acuerdo con la información difundida por la periodista, la CBST propone una lista de 16 productos "que no deberían ser aumentados en un año".

La propuesta de precios congelados por 1 año sería para los siguientes productos:

Leche entera 1lt

1/2 cartón de huevos

1/2 kg de caraotas

1/2 kg de lentejas

1 kg de yuca

1 kg de plátanos

1 kg de sardinas

1 kg de atun

1 kg de queso

1 kg de sal

1 kg de papa

1 kg de harina preocida de maiz

1 kg de carne molida

1 kg de pollo

1 kg de cochino

1 kg de pescado

Aumentos trimestrales

Respecto al ingreso salarial, la CBST propone una serie de aumentos de forma progresiva y trimestral, para los bonos de guerra y el pago de los cestatickets de alimentación.

En este sentido, la propuesta presentada es de la siguiente forma:

Bono compensatorio de 100 dólares que corresponda a las vacaciones y otro de 100 dólares por los aguinaldos

Aumento de 50 dólares de forma trimestral

Explica que el aumento trimestral, forma parte de su propuesta en caso de no aumentar el salario, quedando un aumento de 50 dólares para el bono de guerra y los cestatickets cada tres meses.

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