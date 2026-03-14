Gobierno acuerda mesas técnicas con medios de comunicación: ¿Qué temas abordarán?

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En el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, este viernes se estableció un mesa de comunicación social entre el gobierno venezolano, representantes de medios de comunicación tanto públicos como privados, representantes gremiales, militantes e influencers además de usuarios

La reunión que se realizó en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), estuvo dirigida por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.

El representante del ejecutivo pidió enfocarse en lo positivo. "El camino es largo pero se ha dado un primer paso. Hay gente que se ha reencontrado en las diferencias poniendo énfasis en el afecto".

Instalarán mesas técnicas para tratar diversos puntos

El también periodista y ex ministro de Comunicación, informó que la próxima semana se instalarán mesas técnicas donde se abordarán los siguientes temas:

1. Casos de periodistas que fueron privados de libertad, con medidas cautelares y restricciones para ejercer la profesión, "ver exactamente esos casos y si aplican a la ley de amnistía o ser tratados como casos especiales", dijo.

2. Que haya un ejercicio responsable del periodismo para que los casos antes señalados no vuelvan a presentarse

3. El acceso de los medios de comunicación a la información pública

Villegas resaltó que es importante avanzar en agendas concretas, "construir confianza, es necesario que captemos las señales de un tiempo nuevo que nos demanda actitudes nuevas, rectificaciones a todos".

¿Qué plantea el CNP y el SNTP?

Del Valle Canelón, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, considera que hubo puntos de encuentro entre las voces que participaron en el encuentro.

Sin embargo, resaltó la necesidad de cesar "la censura para entrevistar a alguna persona o tocar un tema en particular", de forma que el gobierno comience a dar señales de una democratización en el ejercicio periodístico.

Por su parte, Marcos Ruiz, secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), dijo que es importante una construcción de políticas públicas en el ámbito comunicacional que garantice que el aporte desde el periodismo y los medios de comunicación pueda existir.

Considera importante atender temas como: la libertad plena de los trabajadores de la prensa que han sido detenidos. También la necesidad de garantizar la libertad en internet, que se respeten los derechos digitales y que Conatel revise el cierre de los medios radioeléctricos

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