Alianza público-privada: atienden a unos 1500 estudiantes durante jornada bucal en El Hatillo

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Unos 1.500 alumnos de las cinco escuelas municipales de El Hatillo, son atendidos bajo el Programa de Salud Escolar que llevan a cabo autoridades municipales.

Dicho programa ya cumplió unos seis años de trabaj continuo, el cual es auspiciado por una alianza estratégica con la organización Digisalud, una iniciativa de medicina preventilva, que ha impactadod e manera considerable y positiva en la calidad de vida de los hatillanos.

El cronograma de atención comenzó con éxito los días 10 y 11 de marzo en la Escuela Básica Municipal Juan Manuel Cajigal, en donde 397 niños, entre 6 y 12 años, recibieron su evaluación. Ruta de salud se extenderá durante todo el mes de marzo para cubrir la totalidad de la matrícula en las unidades educativas Armando Reverón, Rafael Urdaneta Pedro Camejo y María May.

La fase operativa del Programa arrancó con una jornada de capacitación técnica en el Ambulatorio Jesús Reggeti, en donde el personal médico y voluntarios fueron instruidos en el manejo de la plataforma tecnológica de Digisalud. Este sistema permite la digitalización inmediata de las patologías detectadas, generando un historial clínico preciso que facilita el seguimiento estadístico y clínico de cada estudiante.

Este enfoque tecnológico permite que, una vez realizado el diagnóstico en las escuelas, los representantes reciban información detallada y los niños sean remitidos de manera eficiente al Ambulatorio Jesús Reggeti para un tratamiento especializado, cerrando así un ciclo de atención gratuita y de alta calidad.

El alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, destacó el carácter planificado y la visión social de esta política pública: “Este Programa no es un evento aislado, sino parte de un modelo de gestión robusto que prioriza la salud como pilar fundamental. Al ejecutar este triaje odontológico digitalizado, no solo diagnosticamos, sino que integramos a los mejores del área y a Salud El Hatillo para ofrecer soluciones reales. Aqui no improvisamos; diseñamos estrategias sostenibles porque vamos por más calidad de vida para cada niño y cada hogar hatillano”.Innovación tecnológica al servicio del ciudadano.

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