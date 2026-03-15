Política

Delcy Rodriguez anuncia que muy pronto se izará la bandera de Venezuela en EEUU: detalles aquí

"Representará la verdad de nuestro pueblo"

Por Selene Rivera
Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 12:00 am

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que "muy pronto" se izará la bandera de Venezuela en la embajada en Estados Unidos (EEUU).

Durante una actividad en Carirubana, estado Falcón, por el Día Nacional de la Alimentación y del Pescador Artesanal, la mandataria resaltó que va a presentar "la verdad de Venezuela".

Embajada de Venezuela en EEUU

De acuerdo con las declaraciones de la presidenta (E) Rodríguez, "muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor, de Venezuela, en los Estados Unidos, en nuestra embajada".

Asimismo, aseguró que con la izada de la bandera venezolana en la embajada en EEUU, "va a representar la verdad de Venezuela, la verdad de nuestro pueblo".

Más información en breve...

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América