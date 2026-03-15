¡Guinness a la vista! Venezuela buscará el récord con la banda de marcha más grande del mundo

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Venezuela inició formalmente las gestiones para inscribir su nombre en los registros de la organización Guinness World Records. El objetivo de las autoridades y gremios musicales es conformar la banda de marcha más numerosa del planeta.

La iniciativa busca sobrepasar la marca actual de Japón, que en 2025 congregó a 12 mil 269 músicos, en un proyecto que cuenta con el soporte técnico y logístico del Ministerio para la Juventud.

Esta institución trabaja junto a especialistas y cultores para coordinar los entrenamientos y la operatividad necesaria para el despliegue de los participantes, informó El Universal.

Deberán superar la marca de Japón

La meta establecida por la Federación Nacional de Bandas de Marcha (Fedebandas) es reunir a un total de 20 mil personas. Esta cifra incluye no solo a los músicos, sino también a cuerpos de bailarinas y equipos de coreógrafos. Según los datos de la organización, el proceso de reclutamiento ya cuenta con 15 mil inscritos, y se proyectó la incorporación de 5 mil integrantes adicionales en los próximos meses.

Manuel Rosas, presidente de Fedebandas, calificó el comienzo de este registro como "altamente positivo". Asimismo, confirmó que existen comunicaciones activas con los representantes de los Récords Guinness para asegurar el cumplimiento de los protocolos de verificación internacional.

Reivindicación del movimiento musical venezolano

El evento se programó para el próximo mes de agosto en la ciudad de Caracas. Actualmente, la organización evalúa dos locaciones posibles para la ejecución de la hazaña: el Paseo Los Próceres o la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota.

Rosas destacó que esta actividad representa una oportunidad para el sector. El directivo afirmó que el logro permitirá situar a las bandas de marcha en el mismo "sitio de honor" que ocupa actualmente el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela.

La organización reiteró el llamado a los músicos y artistas de todo el país para completar el cupo de 20 mil integrantes requeridos para el evento de agosto.

La convocatoria se mantiene abierta para todos los interesados en participar en este hito histórico. Las personas que deseen integrarse a la agrupación pueden formalizar su inscripción a través del número telefónico 0424-142-9571.

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