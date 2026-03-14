Venezuela y Suiza avanzan para fortalecer cooperación económica: ¿Cuáles temas fueron abordados?

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El viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, se reunió este sábado con el embajador de Suiza en Venezuela, Gilles Roduit. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Cancillería con el fin de revisar la agenda de trabajo binacional y profundizar los vínculos diplomáticos actuales.

Ambos funcionarios analizaron el estado de la relación bilateral en el marco de una "nueva etapa" de entendimiento. La reunión sirvió para identificar sectores estratégicos y establecer mecanismos de comunicación que permitan un diálogo constante entre las dos naciones.

Uno de los objetivos principales de la conversación fue la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión. El viceministro Blanco resaltó la necesidad de incentivar el intercambio comercial mediante el uso de las capacidades productivas de ambos países.

Sectores históricos de cooperación de Suiza con Venezuela

Durante el intercambio, se mencionó que Suiza posee una trayectoria establecida en áreas clave de la economía venezolana. Específicamente, se destacó que la nación europea "ha mantenido históricamente una presencia importante en los sectores industrial y farmacéutico venezolano", factores que se consideran fundamentales para el inicio de nuevos proyectos conjuntos.

A través de sus canales oficiales, Blanco describió la jornada como productiva. El funcionario aseguró que el Ejecutivo mantiene el compromiso de establecer nexos internacionales que ayuden a dinamizar el aparato económico local y fortalecer la diplomacia de paz.

Por su parte, la delegación suiza manifestó su voluntad de continuar las labores en temas de interés mutuo. La representación diplomática de la Confederación Suiza subrayó que su enfoque se mantiene en el desarrollo de relaciones basadas en el respeto y la cooperación internacional.

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