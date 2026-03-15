Delcy Rodríguez anuncia ingreso de $300 millones al país por venta de fueloil: irán al fondo de protección social

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado el ingreso de 300 millones de dólares a un fondo de reciente creación destinado a la protección social.

Según la información difundida por Venezolana de Televisión (VTV), estos recursos provienen de una venta denominada como "extraordinaria" de fueloil, el cual es un derivado del petróleo.

Durante su intervención, la mandataria explicó que el objetivo primordial de esta operación comercial es "poder garantizar que se diera un incremento en el ingreso de los trabajadores", aunque no precisó el porcentaje ni la fecha de aplicación de dicho ajuste.

Asimismo, Rodríguez detalló que estos recursos se gestionarán a través de dos fondos soberanos establecidos. Estos instrumentos financieros recibirán capital de las nuevas inversiones en materia de petróleo y gas, apuntó.

El primero se enfocará en la "protección social para mejorar el ingreso de los trabajadores, la salud, la alimentación y la vivienda", mientras que el segundo estará destinado a optimizar los servicios públicos.

Piden cese de más sanciones

En el ámbito internacional, la presidenta encargada hizo un llamado al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para solicitar el cese de las "sanciones ilícitas".

"Presidente Trump, es el sentir de un pueblo, pero también es la forma de que la América Latina, a la cual usted se ha referido, pueda marchar junto a un crecimiento acompasado en equilibrio", precisó la mandataria.

En tal sentido, Rodríguez declinó la propuesta de arancel cero presentada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro al argumentar que la desigualdad económica generada por las medidas coercitivas impide una competencia justa.

"Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado (...) no podemos ir en igualdad de condiciones", le expresó Rodríguez.

Restablecimiento diplomático con Estados Unidos

Finalmente, la líder chavista celebró el avance en las relaciones con la Casa Blanca, destacando la izada de la bandera estadounidense en Caracas tras siete años de interrupción.

"Muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor, de Venezuela, en los Estados Unidos, en nuestra embajada", confirmó la presidenta encargada.

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