Aumento salarial en Venezuela: Delcy Rodríguez informa sobre incrementos en bonos del Sistema Patria

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Luego de la confirmación de la entrada de 300 millones de dólares por la venta del fueloil, que es derivado del petróleo, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, dio detalles sobre cómo influirán para el beneficio de los trabajadores y en los bonos del Sistema Patria.

La mandataria vinculó directamente esta entrada de dinero con la mejora en las bonificaciones que recibe el sector laboral a través de las plataformas digitales del Estado.

"Si ustedes se dieron cuenta, el día de ayer, en el fondo de protección social, entraron 300 millones de dólares, el equivalente a 300 millones de dólares por una venta extraordinaria que hicimos de fueloil para poder garantizar que se diera un incremento en el ingreso de los trabajadores que también lo vieron reflejado en el pago del sistema de bonos", precisó la mandataria.

Funcionamiento de los nuevos fondos soberanos

El gobierno encargado estableció una estructura financiera basada en dos fondos específicos para administrar las ganancias de la industria energética. El objetivo es canalizar los dividendos de las próximas inversiones en crudo y gas hacia áreas críticas de la economía y la infraestructura nacional.

"Siempre, siempre va a haber intenciones malsanas de posturas del extremismo. Ustedes saben que creamos dos fondos soberanos, para que con los ingresos que se deriven de las nuevas inversiones en materia de petróleo y gas, todos esos dividendos fueran a un fondo de protección social para mejorar el ingreso a los trabajadores, para mejorar la salud, la alimentación, la vivienda. Y creamos otro fondo, que es el fondo para atender servicios públicos: electricidad, agua, vialidad", indicó la mandataria.

Apertura diplomática con Estados Unidos

Respecto a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la mandataria solicitó a Donald Trump la eliminación de las medidas coercitivas que pesan sobre la economía venezolana. Según su planteamiento, esto permitiría una mayor estabilidad en el continente.

"Presidente Trump, es el sentir de un pueblo, pero también es la forma de que la América Latina, a la cual usted se ha referido, pueda marchar junto a un crecimiento acompasado en equilibrio y donde Venezuela también dé su aporte al crecimiento regional", precisó Rodríguez.

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