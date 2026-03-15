Vuelos de Laser Airlines a Dominicana: conoce frecuencias y equipaje desde este 18 de marzo

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La conectividad aérea de Venezuela con el Caribe recibe un importante impulso con la reactivación de Laser Airlines de su ruta directa entre Caracas y Santo Domingo a partir del próximo 18 de marzo de 2026.

Con este movimiento, la aerolínea restablece un puente estratégico para el turismo y los negocios.

Vuelos de Laser Airlines a Dominicana

Laser Airlines ha estructurado un itinerario que permite flexibilidad para estancias cortas o viajes prolongados.

Los vuelos conectarán al Aeropuerto Internacional de Maiquetía con el Aeropuerto Internacional de Las Américas los siguientes miércoles, viernes y domingos.

La aerolínea mantiene su enfoque en la comodidad del viajero, permitiendo franquicias de equipaje que facilitan el traslado de mercancías y efectos personales sin cargos adicionales excesivos:

Clase turista: incluye una maleta de hasta 32 kg en bodega + 8 kg de equipaje de mano.

Clase Business: Permite dos maletas de 23 kg cada una (46 kg en total) + 8 kg de equipaje de mano.

Esta ruta es clave no solo por el destino final, sino por la capacidad de Santo Domingo para servir como punto de enlace hacia otros destinos internacionales.

La aerolínea reafirma así su compromiso de expandir su red de rutas y mejorar la experiencia del cliente para este 2026.

Los boletos ya están disponibles a través de la página web oficial, agencias de viajes y centros de atención telefónica de la aerolínea.

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