¡Entérate! Comienzan a pagar megabono en el Sistema Patria: quiénes lo cobran 

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El Gobierno Nacional comenzó a enviar un megabono a través de la billetera digital del Sistema Patria este lunes 16 de marzo de 2026.

La entrega de este estipendio se realizará de manera directa y gradual a ciertos beneficiarios que recibirán la confirmación, vía mensaje de texto y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el historial de la plataforma del Carnet de la Patria, el pago lleva por nombre Ingreso contra la Guerra Económica.

El megabono está dirigido al personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket: aproximadamente.

Comienzan a pagar megabono en el Sistema Patria

A través de su canal en Telegram, la cuenta Finanzas, Bonos y Noticias reveló los detalles del estipendio.

"Inicia la entrega del Bono Ingreso Contra la Guerra Económica, marzo 2026, para los jubilados que no cobran Cestaticket MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs 58.919,00", se le en la publicación.

Para activar el megabono, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, tras recibir la notificación de asignación.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Luego de ello, el portal mostrará que la operación fue un éxito y se podrá retirar el dinero en una de las agencias del banco afiliado.

Es de recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

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