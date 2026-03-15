Pensionados en Venezuela: últimos detalles sobre el monto del Ingreso Contra la Guerra  Económica marzo 2026

Suscríbete a nuestros canales

Millones de pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la misión Amor Mayor se mantienen atentos al Sistema Patria ante la liberación del Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente a marzo de 2026.

Tras los recientes ajustes en las bonificaciones especiales, crece la expectativa sobre el nuevo monto que recibirán los adultos mayores en Venezuela.

Aunque el Ejecutivo Nacional no ha anunciado un incremento oficial en la Gaceta, el monto del Ingreso de Guerra para pensionados se ha venido ajustando mensualmente de acuerdo a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cuánto cobrarán en bolívares los pensionados en marzo 2026?

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 20 de marzo, cobrarán 58 dólares indexados (aproximadamente 25.708,00 bolívares a tasa BCV).

Se trata de un estimado compartido a través de las redes sociales de la cuenta en Telegram Canal IVSS Pensionados de Venezuela.

En febrero de 2026, el monto otorgado fue de 19.500 bolívares o 48,90 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra dada a los pensionados tuvo un incremento del 15,04% en bolívares, en comparación con el pago realizado en enero de 2026, reseñó Banca y Negocios.

¿De dónde vienen los ingresos?

Luego de la confirmación de la entrada de 300 millones de dólares por la venta del fueloil, que es derivado del petróleo, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, dio detalles sobre cómo influirán para el beneficio de los trabajadores y en los bonos del Sistema Patria.

La mandataria vinculó directamente esta entrada de dinero con la mejora en las bonificaciones que recibe el sector laboral a través de las plataformas digitales del Estado.

El último aumento del Ingreso por Guerra Económica fue en abril de 2025.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube