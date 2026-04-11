PNB recibe nuevos equipos y unidades de patrullaje: fijan metas de seguridad para 2026

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El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana inició un proceso de renovación de su inventario para optimizar las labores de vigilancia en las comunidades.

Según el Comandante General de la institución, Rubén Santiago, estas acciones forman parte de un plan diseñado para elevar la eficiencia operativa de los funcionarios en todo el territorio nacional.

La entrega de estos recursos busca garantizar que los oficiales tengan las herramientas adecuadas para atender las denuncias y patrullar las calles con mayor rapidez.

Dotación de equipos y transporte

El inventario de la institución recibió un impulso importante con la incorporación de 140 motocicletas totalmente nuevas, además de uniformes y chaquetas para el personal. También se pusieron en funcionamiento dos autobuses, un camión cisterna y dos patrullas recuperadas. En cuanto a las comunicaciones, se instaló una antena de radio base para dar cobertura específica al sector de Carmen de Uria.

Nuevas estrategias de seguridad

Durante la primera reunión del año con el Estado Mayor Policial, Rubén Santiago dirigió la sesión para fijar las metas de trabajo de este período. En el encuentro se enfatizó la necesidad de aplicar buenas prácticas en los procedimientos y se revisó el funcionamiento de los cuadrantes de paz.

Los comandantes de cada región recibieron instrucciones directas para mejorar el desempeño de sus unidades y mantener la disciplina en el uso del uniforme.

Servicio cercano a los ciudadanos

El Comandante General subrayó que la labor policial debe estar integrada con las necesidades de la comunidad. El objetivo es que los funcionarios actúen como servidores públicos comprometidos, trabajando con ética en cada zona asignada.

Con este despliegue, se busca que el crecimiento de la policía se traduzca en una mayor sensación de protección y confianza para todos los habitantes del país.

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