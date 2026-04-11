Pronóstico del 11 de abril: Inameh advierte sobre nubosidad y fuertes lluvias en estas regiones del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este sábado 11 de abril se esperan condiciones climáticas variadas en todo el territorio nacional.

Durante las primeras horas del día, la nubosidad provocará precipitaciones en zonas específicas, mientras que en el resto del país predominará el cielo despejado o con poca nubosidad.

Sin embargo, el panorama cambiará para la tarde y la noche. Se estima un aumento en la formación de nubes de gran tamaño que traerán chubascos fuertes acompañados de actividad eléctrica en regiones como la Guayana Esequiba, el Zulia y la zona andina.

Además, se advierte sobre la presencia de polvo sahariano en concentraciones leves, lo que podría generar una ligera calima en el ambiente.

Clima para este 11 de abril

De acuerdo con el último reporte oficial publicado por el Inameh, las condiciones climáticas por regiones son las siguientes:

Occidente y Zulia: se preparan para lluvias intensas y tormentas eléctricas al finalizar la tarde.

Zona Oriental: mantendrá un cielo parcialmente nublado con pocas probabilidades de lluvias importantes.

Región Central: el sol predominará en la mañana, pero el paraguas será necesario hacia el final del día por lloviznas dispersas.

El tiempo en la Gran Caracas

Para la zona de Miranda, el Distrito Capital y La Guaira, la mañana se mantendrá con nubosidad fragmentada. En la tarde aumentarán las nubes, abriendo la posibilidad de lluvias cortas y rápidas, especialmente en las zonas de montaña y al oeste de la capital. Se espera una temperatura máxima de 28°C y una mínima que bajará hasta los 17°C.

Temperaturas extremas en las regiones

El calor se hará sentir con fuerza en los Llanos Centrales y Occidentales, con ciudades como San Juan de los Morros y San Fernando alcanzando máximas de entre 37°C y 38°C. Por el contrario, las zonas más frescas serán Los Teques y Mérida, donde las temperaturas mínimas rondarán los 16°C y 7°C respectivamente durante la madrugada.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube