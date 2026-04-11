MP emite comunicado sobre la situación de los privados de libertad en el Rodeo I

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Este viernes 10 de abril de 2026, el Ministerio Público (MP) emitió un comunicado oficial tras una jornada de inspección técnica en el Centro Penitenciario Rodeo I, ubicado en el estado Miranda.

Esta acción forma parte del plan de supervisión directa de los centros de reclusión del país para asegurar el cumplimiento de los estándares legales.

La inspección tiene como objetivo, constatar que las condiciones de reclusión cumplan con los marcos legales nacionales e internacionales.

Ademas de ello, escuchar y verificar el estado de los privados de libertad que se encuentran en este establecimiento, conocido por albergar diversos perfiles de detenidos.

Objetivo del Ministerio Público

Bajo la gestión actual, el MP busca proyectar una imagen de transparencia y justicia, asegurando que:

Se garanticen los derechos fundamentales de los internos.

Se agilicen los procesos judiciales (en coordinación con los tribunales) para evitar el retardo procesal.

Se supervisen las condiciones de salud y alimentación dentro del penal.

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