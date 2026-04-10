Nuevo fiscal General se pronuncia sobre los derechos humanos en Venezuela

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El nuevo fiscal General de Venezuela, Larry Devoe, se pronunció este viernes tras su designación como titular, sobre su rol frente al tema de los derechos humanos en el país.

A través de X difundió un mensaje donde se compromete con la defensa de los DDHH en Venezuela.

«Seguiremos trabajando con firmeza por una justicia accesible, transparente y eficiente para todos los venezolanos y venezolanas», aseguró Devoe en su cuenta de X.

Designaciones de este 9 de abril en la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional aprobó en su sesión de este jueves la designación de Larry Devoe como el nuevo fiscal General de la República, con un total de 275 votos a favor.

El informe final fue presentado por el diputado Giuseppe Alessandrello, quien preside la comisión encargada del proceso. El documento detalló un total de 69 candidaturas, distribuidas en 32 aspirantes para la fiscalía y 37 para la Defensoría del Pueblo.

La comisión especial de diputados se encargó de analizar los perfiles antes de la votación, la cual culminó con la aprobación por mayoría absoluta de Devoe.

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