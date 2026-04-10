Convocatoria del papa León llega a Venezuela: sepa de qué trata y cómo participar

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La Iglesia católica en Venezuela anunció su participación en la Vigilia de Oración por la Paz convocada por el papa León XIV.

Esta iniciativa busca reunir a fieles de todo el mundo en un acto espiritual conjunto ante el contexto de conflictos internacionales.

La actividad se llevará a cabo el sábado 11 de abril a las 12:00 del mediodía en Venezuela, y se espera una amplia participación desde distintos espacios.

Un llamado del Vaticano ante la tensión global

El pontífice realizó esta convocatoria durante su mensaje pascual, destacando la necesidad de promover la paz frente a la violencia que afecta a diversas regiones. La intención es generar un momento de reflexión y oración colectiva.

Cómo participar en la vigilia

La Conferencia Episcopal Venezolana extendió la invitación a todos los creyentes para que se sumen desde diferentes lugares, sin necesidad de concentrarse en un punto específico. Formas de participación:

Desde el hogar en familia

En parroquias y templos del país

Las autoridades eclesiásticas resaltaron que esta jornada representa una oportunidad para reforzar valores como la fe, la unidad y la esperanza. En medio de la incertidumbre, la oración se presenta como una herramienta espiritual para enfrentar los desafíos actuales.

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