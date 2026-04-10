Inicia despliegue de vacunación contra la fiebre amarilla: 390 puntos en estos estados

Recientemente, el Ministerio de Salud informó que se activaron 390 puntos de atención en cuatro estados de Venezuela para intensificar la vacunación contra la fiebre amarilla.
Dicha medida responde a una alerta sanitaria tras confirmarse 36 casos de la enfermedad en el país, lo que llevó a las autoridades a priorizar 22 parroquias consideradas de alto riesgo para frenar la propagación del virus.
La campaña cuenta con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El plan busca proteger especialmente a quienes nunca recibieron esta inmunización.
Horarios y población convocada
De acuerdo con el llamado, los estados son: Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa. Los centros de vacunación funcionan de lunes a domingo, desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.
La convocatoria está dirigida a ciudadanos de entre 1 y 59 años que no tengan antecedentes de vacunación. Es importante recordar que esta vacuna se aplica como una dosis única, lo que significa que protege a la persona de por vida sin necesidad de refuerzos.
Requisitos para viajeros
Las autoridades establecieron un protocolo para quienes planeen viajar hacia Aragua, Barinas, Lara o Portuguesa. Los temporadistas deben vacunarse con una antelación mínima de 10 días antes de su traslado.
Este tiempo es necesario para que el cuerpo desarrolle las defensas suficientes y garantice la eficacia de la inmunidad antes de entrar en contacto con las zonas de riesgo.
Además de las vacunas, el gobierno realiza labores de vigilancia para detectar y eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir la enfermedad. Como medidas adicionales de prevención, se recomienda a la población:
- Usar ropa de manga larga y pantalones.
- Aplicar repelente de forma constante.
- Evitar la acumulación de agua estancada en envases o cauchos donde el mosquito pueda reproducirse.
¿Qué es la fiebre amarilla?
Es una enfermedad que se contagia por la picadura de mosquitos infectados. Sus síntomas suelen aparecer entre 3 y 6 días después de la picadura e incluyen fiebre alta, dolores musculares (especialmente en la espalda), dolor de cabeza y náuseas.
En etapas avanzadas, la piel puede tomar un color amarillento debido al daño hepático, razón por la cual la detección temprana y la prevención mediante la vacuna son fundamentales.
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