Inicia despliegue de vacunación contra la fiebre amarilla: 390 puntos en estos estados

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Recientemente, el Ministerio de Salud informó que se activaron 390 puntos de atención en cuatro estados de Venezuela para intensificar la vacunación contra la fiebre amarilla.

Dicha medida responde a una alerta sanitaria tras confirmarse 36 casos de la enfermedad en el país, lo que llevó a las autoridades a priorizar 22 parroquias consideradas de alto riesgo para frenar la propagación del virus.

La campaña cuenta con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El plan busca proteger especialmente a quienes nunca recibieron esta inmunización.

Horarios y población convocada

De acuerdo con el llamado, los estados son: Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa. Los centros de vacunación funcionan de lunes a domingo, desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos de entre 1 y 59 años que no tengan antecedentes de vacunación. Es importante recordar que esta vacuna se aplica como una dosis única, lo que significa que protege a la persona de por vida sin necesidad de refuerzos.

Requisitos para viajeros

Las autoridades establecieron un protocolo para quienes planeen viajar hacia Aragua, Barinas, Lara o Portuguesa. Los temporadistas deben vacunarse con una antelación mínima de 10 días antes de su traslado.

Este tiempo es necesario para que el cuerpo desarrolle las defensas suficientes y garantice la eficacia de la inmunidad antes de entrar en contacto con las zonas de riesgo.

Además de las vacunas, el gobierno realiza labores de vigilancia para detectar y eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir la enfermedad. Como medidas adicionales de prevención, se recomienda a la población:

Usar ropa de manga larga y pantalones.

Aplicar repelente de forma constante.

Evitar la acumulación de agua estancada en envases o cauchos donde el mosquito pueda reproducirse.

¿Qué es la fiebre amarilla?

Es una enfermedad que se contagia por la picadura de mosquitos infectados. Sus síntomas suelen aparecer entre 3 y 6 días después de la picadura e incluyen fiebre alta, dolores musculares (especialmente en la espalda), dolor de cabeza y náuseas.

En etapas avanzadas, la piel puede tomar un color amarillento debido al daño hepático, razón por la cual la detección temprana y la prevención mediante la vacuna son fundamentales.

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