450 mil usuarios en la mira: instalan mesa de trabajo para blindar el servicio eléctrico en el Metro de Caracas

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En un esfuerzo por estabilizar la operatividad del principal sistema Metro de Caracas, la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios (VSOPS) instaló una mesa de trabajo estratégica.

De acuerdo con el reporte en NDP, el objetivo principal es fortalecer la atención del Metro de Caracas en materia de energía eléctrica, un factor determinante para la fluidez de sus líneas.

Un plan de acción contra las contingencias

El vicepresidente sectorial de Servicios Públicos, Juan Ramírez, informó que este encuentro busca generar un plan de acción preventivo y correctivo.

Al respecto, la meta es establecer una comunicación directa y efectiva entre Corpoelec y el Centro de Control de Operaciones del Metro para dar respuestas inmediatas ante cualquier novedad o falla eléctrica que pueda interrumpir el tránsito de los trenes.

La reunión contó con la presencia del ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y la ministra de Transporte, Jacqueline Faría.

Por su parte, Faría destacó que la movilización masiva en el subterráneo es posible gracias al compromiso de los trabajadores y a la interconexión con el sistema eléctrico nacional.

“Son dos instituciones que ofrecen servicios vitales al pueblo que garantizan la ciudadanía”, señaló la titular de Transporte, subrayando la importancia de que ambas corporaciones trabajen como un solo bloque operativo.

Además, durante el encuentro, se resaltó que el Metro de Caracas moviliza diariamente a unos 450 mil usuarios, una cifra que demanda un suministro eléctrico robusto y constante para garantizar el derecho a la movilidad en la ciudad.

Esta iniciativa, que sigue lineamientos de la presidencia encargada, busca normalizar las frecuencias y reducir los tiempos de espera causados por problemas de tensión eléctrica.

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