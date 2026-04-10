Alerta del Inameh: lluvias y chubascos afectarán estas zonas de Venezuela

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó para este viernes 10 de abril de 2026 sobre la presencia de zonas nubladas y precipitaciones de intensidad variable que marcarán la jornada en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana habrá estabilidad en el centro del país; sin embargo, las condiciones cambiarán después del mediodía.

¿Cuál es el pronóstico del Inameh?

Según el Inameh, prevalecerán zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, Los Andes, partes de Falcón y Zulia; en el resto del país, se estima cielo parcialmente nublado.

Mientras que en horas de la tarde y noche se espera un aumento de la cobertura nubosa con formación de núcleos convectivos acompañados de lluvias y chubascos sobre la Guayana Esequiba, suroeste de Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

Por otra parte, y para la Gran Caracas, se prevé nubosidad fragmentada en horas de la mañana, con probables lloviznas dispersas en áreas montañosas del estado Miranda, observándose incremento de la cobertura nubosa en horas de la tarde.

Además, para las próximas, informó a través de su reporte de "Gestión de Riesgo en Acción" que, a partir de este viernes 10 de abril de 2026, el territorio nacional comenzará a experimentar la llegada de una nueva capa de polvo del Sahara.

El fenómeno, que entra por el este del país, tendrá una permanencia de varios días sobre la geografía venezolana.

Según el boletín oficial, se espera que las concentraciones de estas partículas, que varían de leves a moderadas, se mantengan presentes en la atmósfera hasta el próximo martes 14 de abril aproximadamente.

Durante este periodo, la visibilidad horizontal se verá reducida significativamente, especialmente en las zonas costeras e insulares.

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